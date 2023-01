Fosca Innocenti 2 | le anticipazioni della seconda puntata

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Proprio quando credeva di aver riconquistato la sua serenità,deve fare i conti con il ritorno ad Arezzo di Lapo, un suo vecchio amore dei tempi dell'università: si tratta di un passato che il vicequestore di Arezzo non ama ricordare ma che riappare improvvisamente e rischia di distruggere tutte le sue certezze. Comincia così ladi2, la serie di Canale con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, la cui protagonista è una poliziotta che grazie ad uno straordinario olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio che la aiuta a chiudere anche le indagini più complicate. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 20 gennaio.2, le...

Libero Magazine

La fictionnon cade in questa tentazione e anzi fa di Arezzo lo sfondo principale delle vicende dell'omonima protagonista, valorizzando a pieno alcuni luoghi iconici del posto. Una ...Stasera " venerdì 20 gennaio 2023 - appuntamento con la seconda puntata di2 . La Fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un vicequestore, torna a farci compagnia nelle prime serate di Canale5 . Come nella passata stagione, gli appuntamenti saranno ... Un nuovo caso per Fosca Innocenti: le anticipazioni Proprio quando credeva di aver riconquistato la sua serenità, Fosca Innocenti deve fare i conti con il ritorno ad Arezzo di Lapo, un suo vecchio amore dei tempi dell'università: si tratta di un passat ...Fosca Innocenti 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in onda stasera - venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 21,40 ...