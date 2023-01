Fosca Innocenti 2 Anticipazioni | Stasera la Seconda Puntata in onda su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity

Libero Magazine

... presentato da Alessandro Barbero, in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera NCIS e NCIS: Hawaii , in onda dalle 21.20 su Rai 2: stagione 2, seconda ...Credits photo: @Mediaset La seconda puntata di2 entra nel vivo della storia. Stasera, 20 gennaio , la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada scoprirà cosa vuole davvero Lapo e perché sia tornato nella sua vita Al di là ... Un nuovo caso per Fosca Innocenti: le anticipazioni Stasera, venerdì 20 gennaio 2023, appuntamento con la seconda puntata di Fosca Innocenti 2. Cosa succederà a Fosca e al suo casale e quali altri casi dovrà risolvere Scopriamolo insieme. Se avete per ...Vanessa Incontrada e Francesco Arca tornano stasera, su Canale 5, con la seconda puntata della fiction fosca Innocenti. La protagonista dovrà fare i conti con i propri sentimenti per Lapo Fineschi, su ...