Fosca Innocenti 2 | anticipazioni seconda puntata | trama episodi di stasera in tv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La fiction di Canale 52 è arrivato al secondo appuntamento. Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo è la protagonista della serie, quest’anno allastagione. L’appuntamento per tutti gli appassionati della fiction, ambientata tra gli splendidi paesaggi della Toscana, è peralle 21 e 20 su la rete ammiraglia di Mediaset. Lasi apre con il ritrovamento di un cadavere Ladisi apre con il ritrovamento del cadavere di una giovane sarta uccisa con le forbici nel laboratorio di un atelier di abiti vintage. Le indagini vengono avviate immediatamente dalla vicequestore che viene sostenuta nelle attività dal suo team e, in particolare, dal dottor Fontana, Claudio Bigagli. Un odore particolare sulle forbici ...

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Preparatevi a un nuovo emozionante episodio della fiction con Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo, in onda su Canale 5 ...Avrete già capito che parliamo della seconda stagione di "" , che ha appena preso il via su Canale 5. E che i due innamorati sono, interpretata da Vanessa Incontrada, e Cosimo, a ... Fosca Innocenti 2: trama anticipazioni seconda puntata stasera in tv | Style Stasera in tv, venerdì 20 gennaio, su Canale 5 alle 21.40 torna con la seconda puntata Fosca Innocenti la fiction con protagonista Vanessa Incontrada giunta alla seconda stagione. Nel ruolo ..."Nella mia carriera ho deciso di fare un passo indietro", la confessione del noto attore Veste i panni dell'avvenente maestro di ballo Josè Rodriguez ...