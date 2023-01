Fosca Innocenti 2 anticipazioni seconda puntata | trama 20 gennaio 2023 | Fosca cerca una soluzione per non perdere il suo casale

DM - Distribuzione Moderna

...Big in gara e le loro canzoni LE FOTO 'Amici 22' le emozioni della sedicesima puntata IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 'C'è posta per te' con Luca Argentero e Charles Leclerc SU CANALE 5 '...La morte prematura del padre ha cambiato per sempre la vita a Francesco Arca . L'attore della fiction di Canale 5, sbarcato nel mondo dello spettacolo da giovanissimo come arrembante tronista di Uomini e donne di Maria De Filippi , ha ripercorso la vicenda in un toccante monologo a Le Iene . 'Le ... Gli snack Vitakraft in tv con “Fosca Innocenti” Stasera, venerdì 20 gennaio 2023, appuntamento con la seconda puntata di Fosca Innocenti 2. Cosa succederà a Fosca e al suo casale e quali altri casi dovrà risolvere Scopriamolo insieme. Se avete per ...Il monologo di Francesco Arca a Le Iene emoziona e riceve moltissimi consensi, cosa ha detto il famoso attore sul suo carattere e le sue fragilità.