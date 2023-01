Fortunatamente Call My Agent Italia si distanzia dall' originale francese

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Come si crea la versione “nazionale” di una serie tvche è diventata un piccolo (neanche tanto) cult in tutto il mondo?Myparte su Sky il 20 gennaio (in streaming su NOW e SkyGo) ed è l'adattamentono di Dix pour cent, andata in onda dal 2015 al 2020 sul canale France 2 e, in seguito, sbarcata su Netflix. Al centro del progetto un gruppetto dii di attori e attrici, celebri o meno, seguiti nei loro impegni quotidiani di lavoro ma anche durante il (poco) tempo che riescono a dedicare alle loro vite private. Una formula di successo per almeno un paio di ragioni: \ Gli spettatori hanno modo di sbirciare nel backstage del mondo del cinema e dell’intrattenimento perché, pur nella finzione, la serie chiaramente si ispira molto da vicino alla realtà del ...

Vanity Fair Italia

ci sbagliavamo, perchéMy Agent Italia, disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 20 gennaio, è il miglior adattamento che Chiami il mio agente! avrebbe potuto desiderare. ...Ricordo benissimo la primacon un mio caro amico (uno super in gamba) a metà novembre 2022, ... Le stesse opportunità lavorative mi hannoportato a iniziare a mettere da parte un ... Call My Agent Italia è il remake italiano migliore di sempre Con Damien Chazelle siamo più o meno in zona: “se non vi piace, allora forse è il cinema che non vi piace”. Poi ci sono “Marcel the Shell with Shoes On” e soprattutto "Cocaine Bear". L'adattamento del ...Bob Odenkirk è un uomo fortunato. Ma lo è ancora di più il suo nuovo personaggio, Hank. Il 19 marzo, la star di Better Call Saul tornerà su AMC con Lucky Hank, nuova serie sulla crisi di mezz'età dell ...