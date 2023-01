Formazioni Salernitana-Napoli | Nicola tenta la difesa a quattro

Tutto Napoli

Derby campano sabato alle 18 all'Arechi, sfida dove non ci sarà Kvaratskhelia: ancora influenzato, il georgiano non è stato convocato da Spalletti. Probabile il ricorso ad Elmas, ballottaggio sull'...Probabili(3 - 4 - 2 - 1): 13 Ochoa; 23 Gyomber, 5 Daniliuc, 98 Pirola; 87 Candreva, 41 Nicolussi Caviglia, 18 M. Coulibaly, 3 Bradaric; 10 Vilhena, 29 Dia; 99 Piatek. (1 ... Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli: due dubbi per Spalletti, quale modulo per Nicola Giornata di vigilia per il Napoli, occhio alla notizia sull'erede di Kvaratskhelia: arriva l'indiscrezione, presto sarà ufficiale.Il Corriere dello Sport riporta le ultime sulla formazione della Salernitana in vista della sfida contro il Napoli ...