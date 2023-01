“Forcella in musica”… nella chiesa di San Giorgio Maggiore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà il concerto “Benvenuto anno nuovo!”, proposto dall’Orchestra Discantus, ad inaugurare sabato 21 gennaio, alle 20.30, la rassegna “in”, ambientatamonumentale di Sandi Napoli (via Duomo 237). Sul palco, pardon, sull’altare, per l’occasione, il soprano Martina Sannino e il tenore Stefano Sorrentino, diretti dal Maestro Luigi Grima – che firma anche la rassegna -, pronti ad incantare con l’Ensemble il pubblico presente, snocciolando brani senza tempo. Da “Era de maggio” a “Te voglio bene assaje”, passando per “Regi” e “Munasterio ‘e Santa Chiara”, fino a “La donna è mobile”, “Lucevan le stelle” e “Libiam nei lieti calici”. Un mix accattivante ed estremamente vario, che vedrà protagoniste ...