Fondazione di Comunità | Moretti | “Una nuova stagione per la nostra terra”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Questo non e’ un punto di arrivo ma un punto di partenza”. Con queste parole e con un sorriso stampato sul volto, Angeloha commentato la nascita delladiBenevento. Una firma apposta nello studio del notaio Ambrogio Romano alla presenza dei fautori di questo progetto e dei tanti che hanno dato il proprio contributo. “E’ un patrimonio per la provincia di Benevento e nasce con un capitale di 900mila euro, 450mila messi dalla società civile beneventana e dai soggetti che si sono messi insieme sette anni fa, Sale della, Rete Sociale e Croce Rossa Italiana. Abbiamo avuto la fortuna di avere il contributo scientifico di Unisannio e il supporto di Banca Popolare Etica. Nasce unasoggettività locale con sviluppi importanti sugli ...

