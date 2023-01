Il Sole 24 ORE

... direttrice generale del Fondo monetario internazionale, nel corso di una tavola rotonda al Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera, riferendosi alla corsa ainei Paesi sviluppati per ...... è tornata ad ammonire su come l'inflazione resterà alta anche a causa del pieno ritorno sul mercato della Cina, che ha chiuso la politica zero - Covid, mentre la direttrice del, Kristalina ... FMI: sussidi per economia green non buoni per mercati emergenti ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Dalla direttrice del Fondo monetario internazionale alla presidente della Banca centrale europea, ci sono diverse conferme: l’economia va ...