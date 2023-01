Tiscali Notizie

Le prospettive per l'economia mondiale "sono migliorate" ma "dobbiamo essere cauti". In particolare "sappiamo bene come evolverà l'inflazione" e "se la politica di bilancio rema contro la politica monetaria, tu, Christine Lagarde, dovrai alzare i tassi ancora di più". . 20 gennaio 2023Se le rivedremo al rialzo, e di quanto, lo vedremo tra 10 giorni" quando ilaggiornerà il suo World Economic Outlook, "ma posso dirvi chesarà un miglioramento drammatico rispetto a quello ... Fmi non esclude di alzare stima di crescita globale 2023 (2,7%) Quindi non abbassarle è già una buona notizia. Se le rivedremo al rialzo, e di quanto, lo vedremo tra 10 giorni" quando il Fmi aggiornerà il suo World Economic Outlook, "ma posso dirvi che non sarà un ...Le prospettive per l’economia mondiale «sono migliorate» ma «dobbiamo essere cauti», ha detto al World economic Forum la direttrice operativa del Fmi ...