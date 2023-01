(Di venerdì 20 gennaio 2023) Al via ladefinizione agevolata delle cartelle, laquater. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione. La richiesta ...

Agenzia ANSA

Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle, la rottamazione quater. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione. La richiesta ...... Landini ha detto che ilè "l'elemento di fondo di un nuovo patto di cittadinanza". Uno degli ... Ma non è mica vero quello che dice il premier, cioè che rappresentiamo interessi di. I due ... Fisco: parte la nuova rottamazione, richieste on line - Economia Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle, la rottamazione quater. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione. (ANSA) ...La scelta tra definizione agevolata degli avvisi bonari e rottamazione-quater dipende dal tipo di atto notificato al contribuente ...