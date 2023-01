Firma di Kiwior all’Arsenal | Ultimi Preparativi Prima della Chiusura

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli Aquilotti trasvolano verso la Premier League! Jakubè stato scelto da Arteta come rinforzodifesa, con un’operazione che sfiora i 25 milioni di euro. Un’opportunità unica per lui, che solo un anno fa era un semplice prodotto del vivaio del GKS Tychy. Maha dimostrato di saperci fare, e con la sua maturazione all’Anderlecht ha raggiunto una vetta che non tutti possono permettersi. E ora con la magliaNazionale polacca ha dimostrato di essere una vera stella del calcio. Ma gli Aquilotti non si fermano qui! Anche Raimonds Krollis, 21enne attaccante lettone, è stato acquistato dal Valmiera per 1,5 milioni di euro. Un’altra grande occasione per lui, che hato un contratto fino al 2026. Insomma, gli Aquilotti stanno dimostrando di saper scegliere i talenti giusti, e i loro ...