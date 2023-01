Firenze | gambiano aggredisce ragazza in stato d’ebbrezza | struprata e rapinata

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen — Le città amministrate dal Pd sono tutte inclusive e a misura di immigrato: peccato che questa speciale caratteristica vada a fare — letteralmente, purtroppo — a pugni con la sicurezza delle donne che vi abitano, lasciate alla mercé delle voglie improvvise delle suddette coccolate risorse. Teatro di uno degli tanti episodi di stupro e aggressione ai danni del gentil sesso, secondo quanto riportato da Today, è stata la città di, dove unha aggredito e stuprato una 28enne ucraina per poi derubarle in cellulare, impedendole così di chiamare i soccorsi.stupraucraina Lo stupratore, un 25enne, è finito in manette dopo un mese di indagini con l’accusa di violenza sessuale e rapina aggravata. Lo stupro, che risale alle 5 di mattina dell’11 dicembre scorso, è avvenuto via ...

Lo scorso 18 gennaio i carabinieri di Firenze Uffizi hanno trasferito in carcere un 25enne gambiano per violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di una 28enne ucraina l'11 dicembre scorso in via Tornabuoni. L'ordinanza è stata emessa...