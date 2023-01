Firenze | aggredita e violentata in centro Arrestato un 25enne accusato anche di rapina

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'ha trascinata in un cantiere e ha abusato di lei, ucraina di 28 anni. L'ha 25 anni ed è originartio del Gambia: l'hannoper violenza sessuale eaggravata ai danni di una 28enne ucraina. Le indagini, condotte in due settimane, dal 12 al 27 dicembre scorsi, hanno consentito di raccogliere, spiegano i carabinieri in una nota, "gravissimi e plurimi elementi indiziari" a carico del cittadino extracomunitario che avrebbe commesso il fatto alle 5 del mattino dell'11 dicembre in via Tornabuoni, in pienostorico L'articolo proviene daPost.

Corriere Fiorentino

La vittima, una cittadina straniera, sarebbe stata aggredita da un paio di uomini travisati, mentre ...
Firenze, aggredita e violentata in via Tornabuoni: arrestato un 25enne L'ha trascinata in un cantiere e ha abusato di lei, ucraina di 28 anni. L'accusato ha 25 anni ed è originartio del Gambia: l'hanno arrestato per violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di una 28 ...La violenza avvenuta nel centro storico di Firenze: la vittima è una 28enne di origini ucraine che stava tornando a casa dopo una serata passata con gli amici ...