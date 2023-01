Fiordelisi confessa di avere un ritardo e aggiunge | “Con lui tutti i giorni”

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Può stare simpatica o meno, ma una cosa è certa: Antonellaè una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. L’influencer campana è sempre al centro delle dinamiche e nelle ultime 24 ore sta facendo parlare di sé sui social per un motivo davvero particolare. L’ex di Lenticchio mercoledì sera ha confidato al suo fidanzato diun: “Ancora non mi vengono, sono in ritardi di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai“. Fin qui nulla di strano, ma ieri laha fatto la stessa confidenza anche a Nikita e dopo le ha bisbigliato qualcosa all’orecchio e purtroppo dai video on line si riesce a sentire solo: “… non lo so se è possibile. Sì, giuro, ma quello è scemo che devo fare“. Nikita all’inizio non ...