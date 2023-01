Fine prevedibile e poco invidiabile La Russia minaccia l' Italia con questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'ambasciata russa inha fatto sapere, via Faebook, che "un veicolo corazzato dell'esercito ucraino Iveco LMV 4x4 di fabbricazionena è stato distrutto durante l'operazione militare speciale. La sorte dei mezzi militari trasferiti al regime di Kiev è". "A titolo d'informazione per vertici del ministero della Difesano - prosegue la nota -, l'ambasciata non attacca nessuno, ma si limita a riportare i fatti sui quali tacciono i megafoni della propaganda della Nato". Proprio la Nato in queste ore si è riunita con i suoi paesi membri nella base militare di Ramstein, in Germania, per decidere sull'eventuale fornitura dei carri armati Leopard 2 all'esercito ucraino, armi che potrebbero permettere a Kiev non più solo una "difesa", ...