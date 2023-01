Fincantieri | varato a Castellammare un troncone di prua di 5 mila tonnellate della nave di lusso Msc

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si è svolto oggi adi Stabia il varo di undidi circa 5.000di stazza per Explora II, la seconda di quattro navi da crociera didi nuova concezione chesta costruendo per Explora Journeys, nuovo brand didivisione crociere del Gruppo Msc. “Explora II” verrà consegnata nel 2024 mentre l’unità capoclasse, “Explora I”, è in costruzione a Monfalcone e sarà consegnata quest’anno. L’ordine per questa classe di navi, annunciato nel 2018, ha un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Le unità avranno una stazza lorda di circa 63.900e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili. Con 461 suite, saranno caratterizzate da un design altamente ...

Il Denaro

Ha detto Diurni: "Alla salvaguardia dell'ambiente teniamo tutti, ma così come è stato, il ... La novità diÈ sempre positivo quando un investitore di questo livello sceglie il ...'Un settore", si legge sempre nel documento con il quale i "timonieri" dihanno tracciato la rotta da seguire nel prossimo quinquennio in cui "il ciclo industriale sarà caratterizzato da ... Fincantieri, varato a Castellammare un troncone di prua di 5 mila ... È scesa in mare spedita, mentre guanti degli operai venivano lanciati verso l’ultima fatica del cantiere di Castellammare. Explora II è stata varata questa mattina nel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...