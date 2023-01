Film in uscita prossimamente al cinema

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dai suoi albori, ilnasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la salatografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Ancora adesso è così: nonostante alcune fase di crisi e l’avvento dei nuovi media e, soprattutto, della piattaforme streaming, ilrimane innanzitutto un’esperienza da vivere immergendosi nel buio della sala, la quale rimane il fulcro di ciò che, non a caso, è ancora adesso definito il grande schermo. Unaccompagna ogni spettatore verso un altro mondo, regalandogli qualcosa di straordinario e, spesso, unico. Ad accrescere ...

WIRED Italia

... che indossa il papillon e una rA neanche un mese dall'nelle sale cinematografiche, 'Megan' (stilizzato come M3GAN) avrà già un sequel e conal cinema prevista per il 17 gennaio 2025. Si intitolerà 'M3GAN 2.0'. Ildella Universal e Blumhouse sulla bambola robotica killer è diventato non solo un fenomeno al botteghino ma anche ... Netflix, annunciati tutti i film in uscita nel 2023 In occasione del 2023 Winter Television Critics Association press tour, Apple TV+ ha presentato una ricca line-up di serie nuove e di prossima uscita che ...Tron 3 sembra essere stato confermato: si intitola "Ares" e avrà per protagonista Jared Leto: le riprese dovrebbero iniziare in agosto. In base a quanto raccolto da Deadline, Disney avrebbe dato defin ...