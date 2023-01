Filastrocche sui mesi dell’anno | Renzo Pezzani e Luigi Santucci spiegano il tempo ai bambini

Univrmagazine

...loro caratteristichegeneris: dalla bizzarria del proprietario della fabbrica di cioccolato, l'eccentrico Willy Wonka , ai suoi aiutanti curiosi, gli Umpa Lumpa che parlano a suon di,...Alla ricorrenza del Natale sono dedicatee poesie in cui si evincono l'amore, la pace ,... Le riflessioni sono imperniate anchecomportamenti , sulle azioni come il bullismo, la ... Menestrella nel Lager. Disegni e filastrocche di Aura Pasa DOMODOSSOLA - 16-01-2023 -- Alla Biblioteca “G. Contini” di Domodossola riprendono le attività di “Coccole e filastrocche” per mamme e bebè da 0 a 24 mesi. L’appuntamento è per sabato prossimo, 21 gen ...Un tweet dell'ex difensore della Juventus e della Nazionale con un biglietto di auguri che Gianluca Vialli gli scrisse 28 anni fa, una poesia: una poesia: «È dura, fa troppo male» ...