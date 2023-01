Figc | nuovi allenatori Uefa A | Giaccherini tra i nuovi tecnici

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Settore Tecnico ha ufficializzatoA che si sono abilitati dopo aver superato a Coverciano gli esami del corso. Dal 17 ottobre al 21 dicembre 2022 i neohanno seguito le 192 ore di lezione nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale, sostenendo in seguito le prove finali sulle varie materie oggetto del programma didattico. Il migliore del corso è risultato Jacopo Sbravati. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Luca Laudisi, Vincenzo Melidona e dall’allenatore in seconda di Josè Mourinho alla Roma, Salvatore Foti. La qualificaA rappresenta il secondo livello formativo a livello europeo per un tecnico, e con questa abilitazione è possibile guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), tutte le formazioni ...