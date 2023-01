FIGC | il comunicato ufficiale sull’inchiesta plusvalenze

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Attraverso il proprio sito, laha emesso unsulle richieste della Procura federale nel casoAttraverso il proprio sito, laha emesso unsulle richieste della Procura federale nel casoche è andato in scena oggi.– È terminata pochi minuti fa dinanzi alla Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello l’udienza relativa alla riapertura del processo sportivo sulle. Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che dopo aver esaminato i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ aveva presentato ricorso per la revocazione parziale della decisione dello scorso 27 maggio della Corte Federale di ...

FIGC

Attraverso il proprio sito ufficiale, laha emesso unsulle richieste della Procura federale nel caso plusvalenze Attraverso il proprio sito ufficiale, laha emesso unsulle richieste della Procura federale ...L'ex presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, è stato deferito dalla Procura, che non ha accettato la richiesta di patteggiamento avanzata dall'ex fischietto e numero uno ...f) per aver... FIGC e adidas presentano le nuove maglie delle Nazionali Italiane e ... Alla base del deferimento al Tribunale Federale Nazionale, una serie di incolpazioni in merito alla vicenda riguardante l’ex Procuratore Nazionale dell’AIA ...Respinta la richiesta di patteggiamento avanzata dall'ex presidente dell'Aia che si era dimesso lo scorso 18 dicembre ...