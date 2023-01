Festival di Sanremo | Amadeus | i Maneskin sul palco

(Di venerdì 20 gennaio 2023)diannuncia le novità. Dopo l’annuncio delle co-conduttrici Chiara Francini, famosa attrice che sarà co-conduttrice nella serata di venerdì 9 febbraio, e la pallavolista Paola Egonu, vero orgoglio italiano, che sarà anella serata di giovedì, fatto proprio al TG1, staseraha svelato altre novità. Alpiù amato d’Italia ci saranno inella terza serata, quella di giovedì. Black Eyed Peas come ospiti Ma le sorprese non finiscono qui. Tra gli ospiti internazionali aldi, come ha annunciatoal TG1, arriveranno i Black Eyed Peas, gruppo musicale alternative hip hop statunitense, che si è formato nel 1995 a Los Angeles. E che ha conquistato ...

Corriere della Sera

I Maneskin tornano sul luogo del trionfo. Saranno ospiti anella serata di giovedì 9 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore del, Amadeus , in un collegamento al Tg1. Prima dal parcheggio degli studi Rai di Saxa Rubra: "Ho detto che sarei ...Il conto alla rovescia è iniziato: martedì 7 febbraio si alzerà il sipario sulla settantreesima edizione deldi. Ad affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston Gianni Morandi . Le co - conduttrici saranno 4: Chiara Ferragni la prima e l'ultima sera, Francesca Fagnani la seconda, la ... Festival di Sanremo: arrivano anche Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La... I Maneskin a Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus e l'irruzione in studio al Tg1. La band romana sarà tra i superospiti dell'edizione 2023 del Festival. A presentarli è ...I Maneskin a Sanremo, l'annuncio di Amadeus e l'irruzione in studio al Tg1. La band romana sarà tra i superospiti dell'edizione 2023 del Festival. A presentarli è ...