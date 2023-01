Fermata metro Giardino di Roma | Masi | FdI | “Iter nel pantano Sollecitiamo anche su Acilia Sud”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ostia – “La scelta di Zingaretti di riportare la gestione dellaLido alla Regione inizia a mostrare i problemi che fin dall’inizio avevamo denunciato, ossia che saremmo passati da un parziale a un totale scollamento tra Comune e Regione, allontanando così sempre di più i cittadini, i comitati e le associazioni che vivono il problema dall’istituzione di riferimento”. A dichiararlo in una nota stampa è la consigliera di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina Mariacristina. “Abbiamo presentato un’interrogazione in Campidoglio – spiega – e la risposta è stata proprio questa, di non avere contezza della situazione perché ormai è tutto sul tavolo regionale. Siamo intervenuti chiedendo al Sindaco un impegno serio presso la nuova Giunta Regionale che si insedierà, qualsiasi essa sia, al fine di garantire che i residenti di ...

Roma.Com

Oggi, venerdì 20 gennaio, a Milano una parte della5 (lilla) saràper lavori in corso sulla linea. Atm comunica 'Nella serata di venerdì 20 gennaio abbiamo programmato la manutenzione degli impianti di alimentazione', e predispone un ...... come teatro all'aperto e spazio per eventi, a disposizione della città e l'altro, chiamato 'Centrale', 50mila metri quadri,, più defilato, verso laB Quintiliani. Nelle aree esterne ci ... Nel 2025 la Metro C avrà anche la fermata Colosseo Stazioni chiuse, fermate cancellate e niente treni. La metro M5 di Milano "perde un pezzo" venerdì sera, quando la lilla dovrà fare i conti con alcuni lavori - già programmati dalle scorse settimane - ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero in Francia contro la riforma delle pensioni: 20 fermi al corteo di Parigi ...