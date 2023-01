Fedez vince la causa contro il Codacons | “Chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**!”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Neverending story… (La storia infinita…) potrebbe essere la canzone giusta da dedicare ama soprattutto alche di causeil rapper ne ha fatte diverse. L’ultima, quella risalente all’estate 2021 e riguardante la canzone Mille. Unache questa volta ilha perso: dovrà risarcire 20 miladi spese legali. Eha pubblicato una storia Instagram dove informa i suoi follower di aver vinto lail. L’associazione per la difesa dell’ambiente, dei diritti degli utenti e dei consumatori, nel 2021 aveva presentato un esposto all’Antitrust per la presunta pubblicità indiretta fatta alla Coca-Cola nel brano cantato dacon Achille Lauro e Orietta ...

Virgilio Notizie

esulta sui social dopo aver vinto la causa contro il Codacons che lo aveva querelato e denunciato, il cantante ringrazia: "È come se fosse una premiazione di un Oscar per me". di Redazione ...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL COSTOSISSIMO GIOIELLO AGGIUDICATO A KIM KARDASHIANcontro il Codacons ed esulta: 'Col ca**o che vi pago'... LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO- ... Fedez vince contro il Codacons: associazione condannata a 20 mila euro di risarcimento delle spese legali Fedez esulta sui social dopo aver vinto la causa contro il Codacons che lo aveva querelato e denunciato, il cantante ringrazia: “È come se fosse una premiazione di un Oscar per me”.Si è conclusa con la vittoria di Fedez la battaglia legale (l'ennesima) che vedeva contrapposti il rapper e il Codacons sul tema della raccolta fondi promossa dal marito di Chiara… Leggi ...