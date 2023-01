Federico Palmaroli | chi è l’autore di Come dice coso | età | carriera | libri | vignette | fidanzata e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È noto per aver fondato la pagina satirica ‘Le più belle frasi di Osho’.di una delle pagine social più seguire. Conta, infatti, 400mila follower su Instragram e oltre un milione su Facebook. Collabora con testate giornalistiche e programmi tv. Ma andiamo a conoscerlo più da vicino. View this post onA post shared by TusciaUp Giornale Online (@tusciaup) Chi èÈ nato a Roma il 9 giugno del 1973 ed è cresciuto nel quartiere di Monteverde. Ha frequentato il liceo Classico di Prati e la facoltà di Giurisprudenza che non ha portato a termine, in quanto ha deciso di dedicarsi al giornalismo. Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata. Non si sa neanche se sia single. Ma ...