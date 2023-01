Federico Fellini | perché Hollywood gli deve ancora molto o forse tutto

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In un’epoca in cui si continua a guardare con aria nostalgica al passato, il nome diè ben lungi dall’essere dimenticato. Tra gli italiani in grado di affermarsi anche a livello internazionale, è arrivato anche ad, senza mai più andarsene. Nelle sale italiane è approdato proprio ieri, giovedì 19 gennaio, Babylon di Damien Chazelle. Per la sua ambiziosa operazione meta-cinematografica che porta il luce il lato “pruriginoso” dellaretrò, il regista, Premio Oscar per La La Land, ha dichiarato di aver tratto spunto proprio da lui,. “Sono felice di portare il film a Roma. Questo film ha preso ispirazione da molte delle opere di, la Dolce vita per esempio.” – ha affermato Chazelle in apertura dell’incontro con la ...