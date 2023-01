“Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo” | lo scoop di Alessandro Rosica – VIDEO

ilmessaggero.it

Secondo Alessandro Rosica (Investigatore Social)Style sarebbe pronto a fare coming out duramente la puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 21 gennaio su Canale 5.Style fa coming out a Verissimo Lo ...Fine dei giochi, stop illazioni, chiacchiericci non richiesti e così via.Style , infatti, avrebbe confermato la sua omosessualità a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo , il programma che andrà in onda domani, sabato 21 gennaio, su Canale 5. A rilanciare ... Federico Fashion Style, coming out (domani) a Verissimo «Ha ammesso di essere gay per soldi»: l'ultima indisc Secondo i rumor in circolazione Federico Fashion Style avrebbe fatto coming out durante la sua intervista tv a Verissimo.Federico Fashion Style è gay: la clamorosa confessione domani a Verissimo Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata del rotocalco pomeridiano ...