Federico Fashion Style è gay? “L’ha ammesso solo per soldi” | cosa accadrà nella puntata di domani a Verissimo

ilmessaggero.it

Secondo un rumor che si è diffuso a macchia d'olio in rete,Lauri (aliasStyle) si sarebbe deciso a fare coming out durante la sua ultima intervista a Verissimo.Style: il coming outLauri aliasStyle avrebbe ...Gay o non gay, bisex o non bisex Le voci su una preferenza di genere diversa dall'eterosessualità perLauri , in arteStyle , non sono mai sparite del tutto. Lui, individualmente, e in coppia con la ex compagna (anche nel recente passato) aveva sempre smentito con forza questa ipotesi. Ora, una ... Federico Fashion Style, coming out (domani) a Verissimo «Ha ammesso di essere gay per soldi»: l'ultima indisc We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-366cb2a1-81af-52af-fc18-18bf318882 ...