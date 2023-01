Fedele | “Dichiarazioni gravissime di Spalletti Sostituto di Kvara? Punto su Lozano”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Enricoetichetta comeledie come.dipunta suEnriconon ha digerito le parole di Lucianonella conferenza stampa post-gara di Napoli-Cremonese. L’ex dirigente sportivo del Parma di Calisto Tanzi, nonché procuratore che ha assistito i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha detto la sua ai microfoni di Radio Marte. “Non tutti si sono soffermati sulla gravità delledi Lucianodopo la sconfitta del Napoli contro la Cremonese. Così non va bene. Non bisogna fare i cavalier serventi: se il mister sbaglia, bisogna evidenziarlo” ha sbottato.preferiscead ...

AreaNapoli.it

... ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a lasciare i banchi dell'opposizione per aderire alla lista "Lagreca Sindaco". Si seguito il testo integrale delle sue. Tanti si ......dei rapporti strettissimi tra i D Alì e la famiglia Messina Denaro a partire dalle...servitore dello stato inviso ai mafiosi, perché strenuo difensore della società Ericina ... Fedele: 'Spalletti ha detto una cosa gravissima. Lozano a sinistra a Salerno' 'Punterei su Matteo Politano a destra e su Lozano a sinistra. Elmas non è un esterno'. E' il pensiero dell'ex dirigente.Enrico Fedele ha commentato l’esordio di Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria con il Napoli: le dichiarazioni del giornalista Enrico Fedele ha commentato l’esordio di Bartosz Bereszynski, ex t ...