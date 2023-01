Farmaceutica | Guidesi Lombardia | “Nuova sede Alnylam conferma attrattività territorio”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La mia presenza qui oggi vuole ribadire l’importanza che Regioneattribuisce a eventi come questo. Il fatto che un’azienda multinazionale comeabbia scelto il nostroper la suaitalianal’della nostra regione e della nostra filiera farmaceutico-sanitaria. Ciò significa che inè possibile trovare opportunità di crescita, di creare valore aggiunto e di successo, come quelli che auguriamo ad”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido, in occasione dell’inaugurazione dellaitaliana della biotech americana, a Milano, nel ...