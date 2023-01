Farmaceutica | Guajana Alnylam | “Più vicini a pazienti grazie a nuova sede Milano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Inauguriamo oggi lain Italia, per svolgere al meglio la nostra missione al servizio diaffetti da malattie rare e i loro caregiver, favorendo l’acceso alle terapie innovative sviluppate dalla ricerca”. Lo ha detto Domenico, Country manager Italia di, biotech americana in Italia dal 2016, in occasione dell’inaugurazione dellaitaliana anel complesso Gioia 26. “si occupa di ricerca e sviluppo e della commercializzazione di alcuni farmaci – ha ricordano– nello specifico, ci occupiamo di Rna interference, una tecnologia che dà l’opportunità di produrre nuove soluzioni a diversi tipi di malattie”. Durante ...