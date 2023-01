Facundo Gambande? di Violetta ha fatto coming out | “Sono gay”

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non solo Santiago Talledo, Guido, de Il Mondo di Patty, anche uno dei protagonisti di un altra famosissima serie argentina per ragazzi si è dichiarato gay.?, Maxi Ponte di, haout ed ha parlato della sua esperienza personale in un noto programma argentino.?: “Dichiararsi con i nostri cari non è facile”. “Ho recitato in questo bel film LGBTQ e mi piacerebbe che lo vedessero le famiglie. Questo può aiutare a sensibilizzare. Cifamiglie dove tutto va come deve andare, con estrema serenità, altre in cui non c’è conoscenza, altre ancora non prendono bene iout. Nel mio caso tutto è andato benissimo. Hoout e i miei hanno ...