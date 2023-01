(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sta per iniziare la 16ma edizione dell’European Youth Olympic Festival, manifestazione dedicata agli atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che nelsi terrà indal 21 al 28 gennaio: il CONI ha diramato la lista dei 109. In qualità di Paese ospitante, l’Italia è presente in tutte le 12 discipline in programma con un totale di 109(di cui 56 ragazzi e 53 ragazze, 60 delle discipline FISI e 49 delle discipline FISG), che fanno parte degli oltre 1200 atleti provenienti da 47 Paesi. Glinella Cerimonia di Apertura in programma sabato 21 gennaio a Trieste, in Piazza Unità d’Italia, sono...

OA Sport

E' tutto pronto per il Festival olimpicodella Gioventù europea che da sabato 21 al 28 gennaio porterà i giovani atleti di tutto il continente sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, tra Carnia, Piancavallo e Tarvisio, oltre ad ...Scelti gli azzurrini che rappresenteranno l'Italia Team alla sedicesima edizionedell'European Youth Olympic Festival, la manifestazione dedicata agli atleti di età ...gli atleti degli... EYOF Invernale 2023, i convocati dell'Italia: 109 azzurrini in gara in Friuli-Venezia Giulia. Alfieri Luca Libener e Giorgia Todesco Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura della 16° edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea. EYOF2023, evento multi sport dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, verrà in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...