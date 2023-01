Ex Ilva | Urso | Sarà tavolo permanente

(Di venerdì 20 gennaio 2023) "Credo che questo, cheun, accompagnerà un percorso comune di rilancio industriale. Un programma per il rilancio industriale di Taranto. Convergenza importante tra i rappresentanti della Regione Liguria e Puglia e il sindaco di Taranto" così il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine delcon i sindacati degli operai dell'exnella sede del ministero. "Ciun percorso parlamentare e siamo disponibili ad ascoltare richieste di miglioramento. Il prossimoè convocato tra un mese per ascoltare il Parlamento così formeremo l'accordo di programma" ha aggiunto

RaiNews

Tavolo importante al Ministero dell'Industria e del made in Italy sul dossier. Il primo incontro convocato dal Ministrodopo la pubblicazione del decreto che ha posto tutte le condizioni, economiche e giuridiche, per il rilancio della produzione del siderurgico ...... nel corso dell'incontro al ministero delle Imprese sul piano di riconversione e riammodernamento della siderurgia ex, presente anche il ministro Adolfo, ha ribadito che le aree occupate a ... Ex Ilva, Urso: "Parte un percorso comune" Parte dal vertice di Acciaierie d'Italia l'intervista del "Secolo XIX" al ministro per le Imprese Adolfo Urso, vertice al quale erano presenti, tra gli altri, Invitalia e ArcelorMittal: "Questo sarà u ...