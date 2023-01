Eventi a Napoli nel weekend dal 20 al 22 gennaio | tutti gli appuntamenti

(Di venerdì 20 gennaio 2023)glidi venerdì 20, sabato 21 e domenica 22: tra i principalispiccano varie mostre. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22sarà pieno di. Ecco quali sono i principalida non perdere. Da non dimenticare l’appuntamento con le sagre in Campania. Capodanno Cinese

Napoli da Vivere

... l'incontro con Giulia di Marco " una donna vissuta nelladel Seicento ", e il comportamento sempre più ambiguo di Artagos. Tutto questo graverà pesantemente sullo svolgersi degli, ma ...Chocoland Vomero . Torna ala festa del cioccolato per San Valentino 2023. Gli stand saranno disposti in via Scarlatti e piazza Vanvitelli dal 10 al 14 febbraio prossimi. Chocoland Vomero a San Valentino Ci sarà una ... Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 19 al ... Titoli di coda per Procida Capitale della cultura 2022: a Palazzo Reale di Napoli, il passaggio di testimone a Bergamo e Brescia 2023 ...I grandi brand dell’hotellerie investono nel Centro-Sud Italia. Sono soprattutto le grandi catene internazionali ...