Il 10 luglio del 2019 tutti gli occhi di Londra, e non solo, sono puntati su Dublino. Il Chelsea gioca in amichevole contro il Bohemians, il terzo club d'Irlanda dopo Shamrock Rovers e Dundalk. Evan Ferguson, il gioiello di De Zerbi che incantò Lampard a 14 anni Da Natale, a soli 18 anni, è diventato l'attaccante titolare del Brighton, lasciando il segno contro Arsenal e Liverpool. Il tecnico: "Potenziale enorme" ...Evan Ferguson has got all the skills needed to succeed in the Premier League, according to former goal-scoring great Ian Wright.