Eva Kaili scopre che in carcere si vive male Mi dispiace per lei | ma questo succede da sempre

(Di venerdì 20 gennaio 2023) di Margherita Zappatore Evache insiin condizioni disumane. Losulla sua pelle da detenuta. Denuncia di essere stata vittima di tortura perché lasciata al freddo e senza possibilità di lavarsi, di essere vittima di maltrattamenti da “Medioevo”. Quello che le è stato riservato, però, non è un trattamento di sfavore. Quello che oggi denuncia con grande stupore è quanto subiscono i detenuti nelle carceri ogni giorno da anni, in Belgio come in Italia. E lei, da eurodeputata ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, lo avrebbe dovuto sapere e lo avrebbe dovuto combattere proprio in nome di quei diritti umani e di quella Carta Europea dei Diritti dell’Uomo che oggi richiama. Che nelle carceri i detenuti vivano nella maggioranza dei casi condizioni degradanti, che ...