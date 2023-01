(Di venerdì 20 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Sarà laad affrontare la Lazio neidi finale della Coppa Italia 2022/2023. A Torino gli uomini di Massimiliano Allegri (squalificato e quindi sostituito in panchina dal secondo Marco Landucci) hanno superato il2-1 al termine di una sfida in cui gli uomini dell’ex Raffaele Palladino, vincenti contro la Juve il 18 settembre scorso in campionato, hanno affrontato i bianconeri senza alcun timore reverenziale ribattendo colpo su colpo. Lal’ha sbloccata all’8? quando un’azione corale iniziata da Fagioli e passata per i piedi di Soulè e McKennie è stata completata dal colpo di testa di Kean che, solo al centro dell’area, ha sfruttato al meglio il traversone calibrato da destra dell’americano trafiggendo Cragno. Altro colpo di testa e altro gol, ma stavolta nella porta ...

TuttOggi

Dà tutto e all'inizio del secondo tempo viene sostituito (566 - Indiavolato, vorrebbe ... Va vicino all'con un bel destro da fuori, movimenti intelligenti a non dare punti di riferimento ...... che non ha convocato Dusan Vlahovic e Federicoa scopo precauzionale, opererà qualche ... rimasto a guardare i compagni dalla panchina nelle gare contro il Lecce, decisa dall'di Nicolò ... Eurogol di Chiesa, 2-1 al Monza e Juventus ai quarti Con la bella sfida rra Juventus e Monza, decisa da un eurogol di Federico Chiesa, la Coppa Italia ha mandato in archivio gli ottavi di finale. Un turno in cui non sono certo mancate le sorprese, consi ...Buona la prima per la "nuova" Juventus e per il nuovo presidente Ferrero presente all'Allianz Stadium nella notte gelida di Torino. I bianconeri superano 2-1 il Monza ...