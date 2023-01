Eupen-Genk rinviata per neve | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La partita tra, che si sarebbe dovuta disputare questa sera per il campionato del Belgio, la Jupiler League, non si giocherà invece a causa della. Il campo è impraticabile per via del maltempo e così la partita è stata. Sfortunatamente per gli scommettitori, questo è avvenuto soltanto poche ore prima del calcio d’inizio effettivo, ragion per cui bisogna andare a scoprire checon le. Se il match verrà recuperato entro 72 ore, sarà considerato come valido all’interno delle schedine già giocate e la quota resterà quella presente nelleemesse. In caso contrario, dunque con match recuperato dopo le 72 ore dall’originario calcio d’inizio, allora la quota non sarà più considerata valida e le singole ...