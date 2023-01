Agenzia ANSA

Non potranno essere utilizzate letelefoniche trascritte nel processo a carico di Silvio Berlusconi imputato a Bari ...barese Gianpaolo Tarantini ai pm che indagavano sulle...inutilizzabili e Silvio Berlusconi pronto a sottoporsi all'esame davanti al ... accusato di avere indotto l'imprenditore barese Giampaolo Tarantini a mentire sulle serate con le... Escort: intercettazioni Cav inutilizzabili in processo a Bari - Ultima Ora Non potranno essere utilizzate le intercettazioni telefoniche trascritte nel processo a carico di Silvio Berlusconi imputato a Bari per induzione a mentire e per aver pagato, secondo l'accusa, ...Non potranno essere utilizzate le intercettazioni telefoniche trascritte nel processo a carico di Silvio Berlusconi imputato a Bari per induzione a mentire e per aver pagato, secondo l'accusa, le bugi ...