“Equo compenso” | cos’è e cosa cambia con le nuove norme

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Da una parte i colossi del web, dall’altra i colossi dell’editoria, nel mezzo i milioni di contenuti giornalistici che ogni giorno vengono condivise, lanciati, postate e reindirizzate online. La questione dell’A chi vanno i proventi del guadagno del traffico web? Agli editori, alle piattaforme o a tutti e due? Si snoda attorno a questo tema il nocciolo della questione legata al cosiddetto “” ovvero la ripartizione dell’indotto pubblicitario tra le parti. Agcom (Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni) ha dato l’ok al regolamento “in materia di determinazione dell’per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore”. Il revenue sharing ...

Il Fatto Quotidiano

Nella riunione di ieri, l'Agcom ha approvato, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi ( in quota M5s ), il regolamento in materia di determinazione dell'per l'utilizzo ...All'annosa diatriba ora l 'Agcom cerca di mettere argine, con l'approvazione di un regolamento che impone unper i ricavi pubblicitari che le corporation digitali ottengono grazie alla ... Equo compenso per gli editori, arriva (dopo un anno) il regolamento Agcom Da una parte i colossi del web, dall’altra i colossi dell’editoria, nel mezzo i milioni di contenuti giornalistici che ogni giorno vengono condivise, lanciati, postate e reindirizzate online.Da oggi gli editori potranno trattare con i colossi del web (come Google o Facebook) e reclamare un compenso equo per i contenuti giornalistici pubblicati online. Nella riunione di ieri, l’Agcom ha ap ...