En Plein di Sport e Mondanità | in Campidoglio per il libro di Massimo Spattini che allunga la vita

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma – Come coniugare Salute, Benessere e Armonia Estetica nel complesso scenario sanitario post pandemico, e fino a che punto possiamo ritenere utile e attuale, sul fronte del benessere e della longevità fisica, la lezione del culturismo tradizionale? Sul tema la sa davvero lunga il Dottorche, insieme al suo coautore, il wellness consultant Riccardo Gaspari, ha presentato oggi a Roma il suo ultimo“Bodybuilding. Allenamento ed Esercizi” edito da LSWR. L’evento, che ha registrato un record di presenze, si è svolto in una cornice istituzionale d’eccezione, la illustre Sala “Laudato Sì” del Palazzo Senatorio in, centro politico della Capitale, in collaborazione con l’Assessorato allo, ai Grandi Eventi, al Turismo e alla Moda del Comune di Roma. Dopo una breve ma ...

MF Fashion

In Largo Kobe e Gianna Bryant è visitabile la mostra fotografica enair "Reggiano Forever", con maxi immagini dedicate a momenti die vita di Kobe Bryant a Reggio Emilia, realizzata dalla ...In Largo Kobe e Gianna Bryant è visitabile la mostra fotografica enair "Reggiano Forever", con maxi immagini dedicate a momenti die vita di Kobe Bryant a Reggio Emilia, realizzata dalla ... Tour on the road con Plein sport - MFFashion.com Des équipes de sport mixtes chez les enfants ou la formule « les garçons d’un bord et les filles de l’autre » Ces possibilités font partie des réflexions de la ministre québécoise du Sport, du Loisi ...Au programme de ce JT Foot Mercato : le casse-tête rennais pour remplacer Martin Terrier, le Barça à la recherche de renfort en attaque et les of (...) - Footmercato ...