(Di venerdì 20 gennaio 2023) La vita è una donna che danza, scriveva in un altro secolo il poeta francese Paul Valéry. E forse aveva in mente una ballerina spagnola che molti aveva stregato in L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

Raducanu continua a coltivare il suo amore per la lingua di, ma stavolta ha evitato le parolacce: ti ricordi di quella gaffe Le si può contestare di tutto, ma non che non ci abbia provato. ...... il preparatore atletico Valerio Viero e il medicoVitozzi, sarà protagonista già dal 22 al ... Livia Boldrini (Roma Vis Nova Pallanuoto), Vittoria Sbruzzi (Treviglio Pallanuoto),De March (... Emma Dante e il tango oscuro della memoria | il manifesto ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie.Emma Raducanu continua a coltivare il suo amore per la lingua di Dante, ma stavolta ha evitato le parolacce: ti ricordi di quella gaffe