Emily Ratajkowski e l' odore degli uomini | ' I profumi non mi piacciono | li preferisco al ' naturale' '

Fanpage.it

è una delle super modelle più famose al mondo. Sul suo profilo Instagram conta più di 29 milioni di follower e le sue forme sono mozzafiato. La top model è sempre stata promotrice ...Prima con Bella Hadid , poi con, ovviamente precedute da diversi brand in sfilata. Sono ufficialmente tornate di moda. Sulle passerelle non ci sono dubbi Le protagoniste dei social ... Emily Ratajkowski: Abbandonai gli studi per lavorare, le donne ... window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-adfafdf3-d163-7e2a-9bb9-de3e964e39 ...Emily Ratajkowski ispira i neo-laureati di New York con un discorso in cui dice di rimpiangere di non aver finito l'Università: ecco che cosa ha detto.