Emanuele Rao convocato dall’Italia Under 17

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Altra importante convocazione nelle nazionali giovanili Azzurre per il Settore Giovanile della SPAL. L’attaccante classe 2006Rao è stato, infatti, selezionato dal Tecnico Federale Bernardo Corradi per il prossimo raduno della Nazionale Italiana17, che si terrà dal 22 al 25 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Lo stage degli Azzurrini si chiuderà con un test amichevole contro la Spagna17, in programma mercoledì 25 gennaio alle ore 14:30. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si è, invece, conclusa nella giornata di ieri l’esperienza tra le fila dell’Italia18 per i tre biancazzurri Nicolò Franzoni, Fabio Parravicini e Filippo Saiani. I giovani spallini hanno ben figurato nel raduno che gli Azzurrini hanno svolto ...