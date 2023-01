Emanuele Blandamura | dalla difficile vita nella periferia di Roma ai trionfi nel pugilato

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sliding doors. Chi non ricorda il celebre film di fine millennio? Una giovane Gwyneth Paltrow per una manciata di secondi prendeva o perdeva quel treno della metropolitana che in un modo o nell’altro avrebbe cambiato il proprio destino e quello del bambino che portava in grembo. Le stesse due parole potrebbero riassumere la storia di tante persone che spesso, per una manciata di secondi vedono il loro destino cambiare in modo positivo o negativo. Venti anni prima di quel film nasceva ad Udine, un ragazzo come tanti, destinato a unasui freddi e laboriosi monti del nordest, con poca voglia di studiare come tanti alla sua età, che pensava più a divertirsi che ad altro. Sliding doors ed: il parallelo Come purtroppo spesso accade a casa di ...