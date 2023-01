Elisabetta Gregoraci | ecco dove cade l’occhio | inevitabile | le tiene in mano

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Donna con una bellezza a dir poco travolgente;conosce perfettamente i segreti per mandare in tilt totale i suoi fan., nel corso della sua carriera professionale, è stata anche ospite di Guess My Age; parliamo del game show che andava in onda su Tv8 con la conduzione prima di Enrico Papi e poi di Max Giustiil compito dei vip non era per nulla semplice. InstagramI personaggi famosi, infatti,vano aiutare i concorrenti ad indovinare l’età di ben sette sconosciuti e il tutto con il supporto di semplici indizi. E’ chiaro, però, che se parliamo didobbiamo fare riferimento, per forza di cose, alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’esperienza all’interno ...