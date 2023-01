Elisabetta Canalis ritorna in tv | la vedremo presto come conduttrice di un nuovo programma

Stile e Trend Fanpage

Dopo il flop di Vite da Copertina,vuole riprovarci e ritorna in tv nel ruolo di conduttrice. A raccontarlo è il settimanale Vero , che riporta che l'ex velina sarebbe molto ambita da diverse reti televisive. ...... ottenuti anche grazie alle campagne televisive e social come gli spot dello scorso Sanremo e quelli con. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione ... Nuova casa per Elisabetta Canalis Le immagini dell'appartamento ... Genova - Visita del presidente Giovanni Toti sul set allestito sul Galeone di Genova, al Porto Antico, dove sono in corso le riprese del nuovo spot di promozione turistica della Regione Liguria, diret ...Melissa Satta e Steven Zhang sono una coppia È questo lo scoop diffuso da Dagospia che vorrebbe Satta (una delle veline più amate della storia di Striscia la notizia insieme a Elisabetta Canalis, Fed ...