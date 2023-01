Elezioni Lazio | Berlusconi | «Il successo di Rocca cambierà la storia della Regione»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) «Questesono importanti per i cittadini del, che hanno diritto di essere governati meglio, dopo tanti anni di immobilismo delle giunte sinistra. Sono importanti per l’intera nazione, perché ilè una delle Regioni più rilevanti del nostro Paese, e ospita la nostra capitale, Roma che è la città più illustre e più famosa del mondo. E sono importanti anche per la politica italiana, perché si tratta di confermare e consolidare ildel centrodestra allepolitiche». Lo ha detto Silvioal Tg4.: «Ildila» Il leader di Forza Italia ha poi sottolineato: «Forza Italia è in ...

... dopo le risposte di Fratelli d'Italia, Tajani risponde sicuro e deciso: 'Intanto vinciamo leregionali in Lombardia e nelanche senza partito unico, poi si vedrà. La proposta di ...'Oggi abbiamo presentato la lista del Partito Democratico per leregionali delal fianco di Alessio D'Amato. Una squadra forte e competitiva che vanta alle sue spalle 10 anni di buon ... Elezioni Lazio, confronto tra candidati a presidenza: Bianchi, D'Amato e Rocca oggi all'Adnkronos ALBANO LAZIALE (politica) - Il progetto punta a rendere il Lazio indipendente dal punto di vista energetico ilmamilio.it - nota stampa “Il Lazio deve diventare la regione leader nello sviluppo ...Secondo Silvio Berlusconi le elezioni Regionali in Lazio "sono importanti per i cittadini che hanno diritto di essere governati meglio, dopo anni di immobilismo della sinistra, ma sono decisive per l' ...