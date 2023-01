Elettra Lamborghini e una drag di Drage Race in gara per rappresentare San Marino all’Eurovision

Libero Magazine

si prepara a partecipare all'Eurovision Song Contest Secondo un'esclusiva trapelata sul portale ThePipol, la cantante starebbe puntando all'importante competizione internazionale. ...all'Eurovision Per lei il sogno di calcare il prestigioso palco internazionale potrebbe diventare presto realtà. Qualora fosse, però, non rappresenterebbe l'Italia. Sembra proprio ... Elettra Lamborghini pronta per l'Eurovision Song Contest Elettra Lamborghini si prepara a partecipare all’Eurovision Song Contest Secondo un’esclusiva trapelata sul portale ThePipol, la cantante starebbe puntando all’importante competizione internazionale.Mentre l’Italia sceglierà ancora il proprio rappresentate attraverso il Festival di Sanremo 2023, San Marino concentrerà le sue selezioni altrove scegliendo il proprio rappresentante attraverso un con ...